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CHP'li başkan Altınok Öz'den olay sözler: İhanete uğradım

CHP'li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, aday belirleme sürecinde partililer tarafından ihanete uğradığını açıkladı.

08 Mart 2019 Cuma 01:18

İstanbul Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz katıldığı bir kahvaltı programında çarpıcı ifadeler kullandı. CHP'li Öz, partililer tarafından ihanete uğradığını ve bunun hesabını soracağını söyledi.

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de isyan bayrağını çekti. Katıldığı bir kahvaltı programında konuşan Öz, adaylık sürecinde bazı CHP'lilerin ihanetine uğradığını söyledi. Öz'ün tepkisi bununla da sınırlı kalmadı "hesap soracağım" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 01:18
  1. İstanbul
  2. Altınok Öz

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