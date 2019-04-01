CHP'liBarış Yarkadaş: 25 bin oy farkla kazandı CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığını açıkladı.

CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, en az 25 bin oy farkla kazandığını kaydetti. Yarkadaş, “Saat 02.40…. İstanbul’da veri girişi yapılmayan sadece 80 sandık kaldı. Sonuç: EKREM İMAMOĞLU, en az 25 bin oy farkıyla kazanıyor. İstanbul kazanıyor, halk kazanıyor, demokrasi kazanıyor…” diye yazdı.

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