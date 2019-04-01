CHP'liBarış Yarkadaş: 25 bin oy farkla kazandı
CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığını açıkladı.01 Nisan 2019 Pazartesi 04:26
CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, en az 25 bin oy farkla kazandığını kaydetti.
Yarkadaş, “Saat 02.40…. İstanbul’da veri girişi yapılmayan sadece 80 sandık kaldı. Sonuç: EKREM İMAMOĞLU, en az 25 bin oy farkıyla kazanıyor. İstanbul kazanıyor, halk kazanıyor, demokrasi kazanıyor…” diye yazdı.
YORUM YAZ