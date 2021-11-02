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Siyaset CHP'li Aytuğ Atıcı 'onursuz' anketçiyi fena şamarladı!
Siyaset

CHP'li Aytuğ Atıcı 'onursuz' anketçiyi fena şamarladı!

CHP'li Aytuğ Atıcı siyasi ittifaklara dair yaptığı açıklama ile 'Onursuz' anketçi Kemal Özkiraz’ı yalanladı. Özkiraz’ın son ankette CHP'nin birinci çıktığı iddiasının aksine Atıcı, HDP ve İYİ Partinin içinde olmadığı bir ittifakta muhalefette kalacaklarını söyleyerek AK Parti’nin birinci parti olduğunu kabul etmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 12:23:00 - 2021-11-02 12:28:53

2023 seçimlerine giden yolda siyasi ittifaklar ve aday arayışları ile ilgili gelişmeler yaşanırken, bu konuda partilerden de çeşitli açıklamalar geliyor.

Öte yandan CHP yandaşı anket şirketleri de hiç bir gerçekliği bulunmayan sözde anketlerle muhalefeti gazlamaya çalışıyor.

2017 referandumunda, "evet" sonucu çıkarsa şirketi kapatacağını beyan edip, sandıktan "evet" çıktıktan sonra ise yapılan itirazları bahane ederek, "İtirazlar sonucu 'evet' değişmez ise hiç kıvırmadan şirketimi kapatacağım. Onursuzluk bana yakışmaz." sözleri ile kendisini "onursuz" ilan eden Kemal Özkiraz, katıldığı bir canlı yayın güldüren bir iddiada bulundu.

Özkiraz, yaptıkları ankette CHP’nin birinci parti, AK Parti’nin ise ikinci parti olduğunu ileri sürdü. Özkiraz "Detaylarını yarın açıklayacağız ama bizim anketimizde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi artık birinci parti. AK Parti artık birinci parti değil" dedi.

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CHP’den itiraf gibi açıklama: Muhalefette kalırız!

Bol keseden sıkan Özkiraz’a CHP içerisinden unutamayacağı bir tokat geldi. Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, partisinin çarşamba günü başlayacak olan doğu illeri programı öncesi dikkat çeken açıklamada bulundu. Milliyet’e konuşan Atıcı, HDP ve  İYİ Partinin içinde olmadığı bir ittifakta muhalefette kalacaklarını belirtti.

Atıcı "İYİ Parti yarın ayrılabilir, hakkıdır, biz ayrılabiliriz İYİ Parti’den, hakkımızdır. HDP destekler, desteklemez hakkıdır. Yani HDP seçmeninin ve İYİ Parti seçmeninin desteklemediği bir ittifakta da biz ancak muhalefette kalırız" ifadelerini kullandı.

Birinci ağızdan istemeden de olsa yalanlanan Özkiraz’ın daha ne kadar spekülatif anketler yayınlamaya devam edeceği merak konusu.

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