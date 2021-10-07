CHP’li Aytuğ Atıcı Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin, hem İyi Parti hem de HDP seçmenin oy vereceği bir isim olacağını belirterek, “Büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu olur. Büyük ihtimalle aday olduktan sonra bile genel başkanlığı bırakabilir” dedi.

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur” açıklamasına ilişkin olarak, “Maalesef Bahçeli’ye katılıyorum” diyerek şu açıklamaları yaptı:

"Millet İttifakı'nın adayı büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu olur"

Büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu olur. Öyle bir aday bulunacak ki hem İyi Parti hem HDP seçmeni oy verecek. Seçilen kişi parlamenter sistemi geri getirecek. Hem de gerginlikten uzak, efendi bir adam olacak, kim var, bir tek Kemal Bey var şu anda. Hem İyi Parti’nin hem de HDP’nin oy vereceği insan sayısı az değildir, Cumhurbaşkanı olacak sıfatlara sahip, vardır. 10’u bile geçer. Ama öyle bir nokta var ki orada aynı zamanda bunlardan vazgeçecek. Cumhurbaşkanı olduktan sonra bütün yetkilerinden vazgeçebilecek kadar doymuş olacak, mütavazı olacak. Bunu bulmak biraz zor olabilir. Meral Akşener boşuna demedi ‘ben başbakanlığa adayım’ çünkü Cumhurbaşkanı adayı olsa HDP oy vermeyecek ki olmaz, yani olabilemez. İkinci turda bile oy vermeyebilirler."

"Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakabilir"

“Kılıçdaroğlu’nun genel başkan sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı yapmayacağını hepimiz biliyoruz. Büyük ihtimalle aday olduktan sonra bile genel başkanlığı bırakabilir. Adaylığı süresince de bırakabilir veya ‘seçilirsem derhal partimden istifa ediyorum’ diye partili Cumhurbaşkanlığı sistemini daha önce söz verdiği şekliyle reddetmiş olabilir. Seçilene kadar belki partinin başında kalabilir. Ama ondan sonra partiyi bırakması, genel başkanlığı en azından bırakması, yani partiden istifa etmese bile genel başkanlığı bırakacağını ben tahmin ediyorum. O yüzden genel başkanın Cumhurbaşkanı olması pek çok açıdan, pek çok kişi tarafından desteklenecektir diye tahmin ediyorum.”