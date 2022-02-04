CHP'li Aykut Erdoğdu'nun skandal şehit taziyesi mesajına büyük tepki

Şırnak Cizre'de hudut karakoluna yapılan havan toplu terörist saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Tarık Tarcan'a, CHP'li Aykut Erdoğdu'dan gelen taziye mesajı, vatandaşların tepkisini çekti.

"Kiminle barıştınız?"

Erdoğdu, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Tercan için "Yüreğim sızlıyor, barışamadık, yaşatamadık" ifadesini kullanınca, sosyal medyada yer yerinden oynadı.

Vatandaştan, "Kiminle barışamadınız?" soruları da beraberinde geldi:

"Kiminle Barış? Savaş yok terörle mücadele var."

"Barışamadık derken?"

"Şehidimizi anarken bile barış diyorsunuz. Siz barışın, biz katillermizle barışmayız."

"Ne dediğinizin farkında mısınız? Teröristle mi barışacaktık? Eli kanlı caniler ve destekçileriyle asla barışmayacağız."

Kiminle barışıyorsunuz? Bu nasıl bir yorum? CHP şaşırt."

"27 yaşında hayalleri olan bir genç, PKK'lı teröristler tarafından şehit ediliyor. Siz kalkmış "barışamadık" mı diyorsunuz? Yazık, PKK sizi avucunun içine almış. Bu bir itiraftır, halka açık itirafta bulundunuz.."

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha yapan Aydoğdu, "Yurtseverliğimi kimseyle tartışmam. PKK terör örgütüdür. Kürt sorunu ulusal birlik içinde demokrasi ile çözülür" dedi.