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Siyaset

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan devlete çirkin iftira! "Bir hafta aç susuz bıraktılar"

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İzmir'de camilerden "Çav Bella" dinletilmesini destekleyen CHP'li Banu Özdemir'in hapiste 1 hafta aç ve susuz bırakıldığı iftirasını ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:38:00 - 2020-06-14 15:41:13

Geçtiğimiz ay İzmir’de provokatörler camileri hedef almış ve minarelerden komünist marşı ‘Çav Bella’yı çalmıştı.

Skandal olay Türkiye genelinde büyük infiale neden olmuş ve her kesimden tepkiler gelmişti.

CHP’li Banu Özdemir ise, camilerden ‘Çav Bella’ çalınmasını desteklemiş ve Twitter’dan paylaştığı mesajlarda sevincini dile getirmişti.

Provokasyona alkış tutan CHP’li Özdemir, olayın ardından tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Özdemir’in tutuklu kaldığı süre hakkında devlete akılalmaz bir iftira attı.

Halk TV’de konuşan Erdoğdu, Özdemir’in 1 hafta boyunca hapiste aç ve susuz bırakıldığını öne sürdü. Erdoğdu'nun sözlerine sosyal medyada birçok vatandaş tepki gösterdi.

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