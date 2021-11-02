CHP’li Atıcı yine atıp tutuyor: İttifaktan ayrılabiliriz

Tayyip Erdoğan düşmanlığından dolayı seçimlerde mecburen ittifak yapmak zorunda olan CHP'nin Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "İttifakların ne olacağı belli olmaz" diyerek algı oluşturmaya çalıştı. Sanki HDP Millet İttifakı'nda değilmiş gibi "HDP bizi destekler, desteklemez hakkıdır. Biz HDP tabanına yaklaşabiliriz, bu mümkündür, HDP tabanı da bize yaklaşmaya şu anda çok hazırdır" ifadelerini kullanan Atıcı, "Bu bir demokrasi ittifakıdır. Ama bozulmaz, böyle, mezara kadar sürecek bir ittifak değildir" şeklinde konuştu. HDP ile yediği içtiği ayrı gitmeyen CHP'nin Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'nın "İYİ Parti ittifakının korunması ama HDP seçmenine de uzak olunmaması gerektiğini düşünmemiz lazım. Bu hassasiyetlere dikkat ederek biz HDP tabanına yaklaşabiliriz, bu mümkündür, HDP tabanı da bize yaklaşmaya şu anda çok hazırdır. Çünkü gördüler birleşince başarabildiğimizi" sözleri ise "ikiyüzlülük" olarak yorumlandı.