CHP'li anketçi AK Parti'nin son oy oranını duyurdu! Şaşıp kaldılar
MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, AK Parti oylarında son dönemde yüzde 4 artış yaşandığını söyledi.
MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Twitter hesabından vatandaşa “Bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun sorulduğun 2015-2022 yıllarını kapsayan bir tablo paylaştı.
Partilerin değişen oy oranları üzerinden kararsız seçmene dikkati çeken Sencar, “Son 4 aya dikkatle bakın ve ne olduğunu anlamaya çalışın. Kararsız kitle %14’e iniyor, bunca yıpranmış iktidar oyunu 4 puan artırıyor, CHP’de dikkate değer değişiklik yok, İYİ Parti ciddi azalıyor” değerlendirmesinde bulundu.