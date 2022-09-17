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Siyaset CHP'li anketçi AK Parti'nin son oy oranını duyurdu! Şaşıp kaldılar
Siyaset

CHP'li anketçi AK Parti'nin son oy oranını duyurdu! Şaşıp kaldılar

MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, AK Parti oylarında son dönemde yüzde 4 artış yaşandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 14:33:00 -
CHP'li anketçi AK Parti'nin son oy oranını duyurdu! Şaşıp kaldılar

MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Twitter hesabından vatandaşa “Bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun sorulduğun 2015-2022 yıllarını kapsayan bir tablo paylaştı.

Partilerin değişen oy oranları üzerinden kararsız seçmene dikkati çeken Sencar, “Son 4 aya dikkatle bakın ve ne olduğunu anlamaya çalışın. Kararsız kitle %14’e iniyor, bunca yıpranmış iktidar oyunu 4 puan artırıyor, CHP’de dikkate değer değişiklik yok, İYİ Parti ciddi azalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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