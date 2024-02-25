CHP'li Alanya adayı konuşmasına 'besmele' çekerek başladı! Alkış için bir süre bekledi
CHP Alanya Belediye Baskan adayı Osman Özçelik, seçim ofisi açılışında partililerine hitap etti.
CHP'li Osman Özçelik, konuşmasına "besmele" çekerek başladı.
Alanya Seçim Koordinasyon Ofisi’nin açılış konuşmasında, "besmele" çektikten sonra alkış için bir süre beklemesiyle dikkat çeken Özçelik, ardından İslam aleminin dün gece idrak ettiği Berat Kandili'ni kutladı.
Osman Özçelik'in konuşması sosyal medyada gündem oldu.
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