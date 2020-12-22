CHP'li Ağbaba TÜİK'in asgari geçim tutarını değerlendirdi:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK'in asgari ücret önerisinin ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar ve geçim maliyeti ile alakası yoktur." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) asgari geçim tutarını değerlendirdi.

TÜİK'in 2021 yılı asgari geçim tutarını ağır işler için 2 bin 791 lira, orta ağırlıkta işler için 2 bin 507 lira olarak açıkladığını hatırlatan Veli Ağbaba, TÜİK tarafından asgari ücrete yapılması önerilen zam oranlarının yüzde 7,8 ile yüzde 20 oranı arasında olduğunu aktardı.



Ağbaba, TÜİK'in önerdiği bu rakamların kendi "makyajlı verileri"nden daha düşük olduğunu ileri sürdü.

TÜİK'in kasım ayında gıda enflasyon oranını yüzde 21,08 olarak açıkladığını anımsatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, şunları kaydetti:

"İstatistikleri çarpıtarak iktidarın istediği rakamları halka gerçek veri gibiymiş gibi sunan, halkın yüzde 80'inin dahi güvenmediği TÜİK kendisine yakışanı yapmış, asgari ücrete açlık sınırı altında bir rakamı uygun görmüştür.

TÜİK'in asgari ücret önerisinin ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar ve geçim maliyeti ile alakası yoktur. Sanırız ki TÜİK üzerine düşen görevi icra etmekte ve asgari ücret tiyatrosunda milyonlarca işçiyi yine açlığa ve yoksulluğa mahkum etme arayışı içindedir.

Sadece bir ayda asgari ücret 523 adet yumurta, 237 adet domates kaybetmişken, TÜİK'in çizdiği pembe tablonun milyonlarca asgari ücretlinin nazarında bir değeri yoktur. Asgari ücret net en az 3 bin 100 lira olmalı ve yılın 122 günü vergi için çalışan asgari ücretliden vergi kesintisine de son verilmelidir."

