CHP’li adayın tekbir hazımsızlığı

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Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP'nin Müslümanlara ve İslami değerlere olan hasımlığı bitmek bilmiyor.

'Yapay zeka'nın adayı tekbirden hazımsız oldu

CHP'nin Kırklareli'ndeki ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen Serdar Türker'in yerine 'yapay zeka' ile aday gösterilen mevcut Kırklareli Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu, tekbirden hazımsız oldu.

"Kamu kurumu tekbirle girilecek bir yer değil"

"Allah'ın izniyle 1 Nisan'da belediyeye tekbirlerle gireceğiz" diyen bir vatandaşın paylaşımı üzerinden İslami değerlere beslediği kini gün yüzüne çıkaran Kesimoğlu "Kırklareli Belediyesi ya da herhangi bir kamu kurumu tekbirle girilecek bir yer değildir, 100 yıl sonra hala aynı şeyleri konuşmak zorunda kalmaktan utanıyorum!" şeklinde laf salatası yaptı.

İşte haddini ve boyunu aşan CHP'li Kesimoğlu'nun o paylaşımı:

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“Kırklareli halkı kendine uzak bir zihniyete izin vermeyecektir!” derken, tam da bunu kastediyorum. Kırklareli Belediyesi ya da herhangi bir kamu kurumu tekbirle girilecek bir yer değildir değerli hemşerim. Tekbirle camiye girersin, cenazeye gidersin. Demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşadığımızı unutanların da bu vesileyle hatırlamasını isterim. Bu zamana kadar naifçe söylemeye gayret ettim ama artık buramıza kadar geldi, söylüyorum, işte kutsal dinimizi siyasette istismar etmenin getirdiği sonuçtur bu fotoğraf, 100 yıl sonra hala aynı şeyleri konuşmak zorunda kalmaktan utanıyorum! Karşımdaki Cumhur İttifakı Ak Parti ve MHP’ye mensup Sayın Aday, bilinen malum vakfı ziyaret ederse, takipçileri de işte böyle tekbirlerle seçim çalışması yaparlar. Üzülüyorum, mutlu insanlar kenti Kırklareli’min hak ettiği yarış bu değil, yazıklar olsun size!"

"ÖN SEÇİMDE DE REKOR DENECEK OY ALDIM"

Kırklareli'ndeki ön seçim anketlerinde açık ara birinci çıkmasına rağmen aday gösterilmeyen ve bu yüzden CHP'den istifa edip bağımsız aday olan Serdar Türker, "Ön seçimde de, bütün Kırklareli halkı bilir. Belediyede çalışan 500'e yakın CHP üyesi kardeşimiz işleriyle, aşlarıyla, evlatlarıyla tehdit edildiler. Ve böylesine adil olmayan bir ön seçime girildi. Ön seçimde de rekor denecek oy aldım." açıklamasını yapmıştı.

Türker, Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 'kirli propagandası'nı da şu ifadelerle ifade etmişti:

Son bir aydır da malum belediye başkanı (Mehmet Siyam Kesimoğlu) ve ekibi tarafından kirli bir propaganda yürüterek adaylıktan çekileceğimi ve onlara katılacağımı söylüyor.

Neden geri çekileyim? Ben rekorlarla belediye başkanlığı kazanmış ve kendileri gibi mazeretlerin ardına sığınarak hiçbir proje üretmeyen belediye başkanı değilim ki...