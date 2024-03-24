CHP'li aday Kılıçdaroğlu'nu DEM'liye şikayet etti: Ülkücülerle anlaştı biz de kızıp indirdik!
CHP’nin Konak belediye başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kendisine sitemde bulanan DEM Partili seçmene şirin gözükmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı. CHP'li adayın seçmenle olan diyalogu sosyal medyanın gündemine oturdu.
31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. 2023’te yapılan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığı koltuğunu da kaybetti.
CHP’nin Konak belediye başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, esnaf ziyareti sırasında DEM Partili olduğu düşünülen bir seçmenle yaptığı diyalog nedeniyle gündeme geldi.
"Bir CHP'lidern daha fazla çalıştık"
Sosyal medyada paylaşılan diyaloğun yer aldığı videoda esnafın, "Yani özellikle en son Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, gitti o Ülkücülerle bir şeyler konuştu." dediği duyulurken, Mutlu ise “Biz de kızdık zaten sonra biliyorsun genel başkan değiştirdik.” cevabını veriyor.
Bunun üzerine Mutlu’nun karşısındaki esnaf ise, “2 dönemdir size mümkün olduğunca size çalıştık. Yani bir CHP’liden daha fazla çalıştık. Ama yaptığınız şey hiç doğru değil yani.” ifadelerini kullandı.
"Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına mal oldu yaptıkları"
"Ben bir şey söyleyeyim mi?" diyerek DEM Parti destekçisi esnafın sözünü kesen Mutlu, şunları söyledi:
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“Gerçekten biz de Kılıçdaroğlu'nu eleştirdik. Yaptığı anlaşmalardan haberimiz yoktu. Ve zaten sonra da kurultay oldu ve değiştirdik. Şu an onda başka bir anlayış var. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına mal oldu o yaptıkları.”
Videonun sonunda ise Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarından dolayı üzüldüğünü söyleyen DEM Partililere Mutlu'nun da, "Biz de üzüldük değiştirdik" dediği duyuluyor.
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