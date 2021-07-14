  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filistinli kız 8 yıl sonra babasıyla buluştu!
SGK duyurdu! 30 Temmuz'a kadar uzatıldı
Libya'ya ihracatta müthiş artış
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Siyaset CHP'li adamın Ekrem İmamoğlu'na isyanı! 'Yardım paramı kestiler'
Siyaset

CHP'li adamın Ekrem İmamoğlu'na isyanı! 'Yardım paramı kestiler'

Sokakta yaşayan ve yardım aylığının İBB tarafından kesildiğini söyleyen yaşlı bir CHP'li evsiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 17:53:00 - 2021-07-14 17:59:21

 Yeniakit.com.tr 

Evsiz adam, bir Youtube kanalına konuştu. Yardım aylığının İBB tarafından kesildiğini ifade eden yaşlı adam, "Ben sokakta kalan bir vatandaşım. İBB'den 300 lira yardım parası alıyordum. Ekrem İmamoğlu bu yardımı kesti. Sosyal demokratım, koyu CHP'liyim. Hani her şey güzel olacaktı? Benim yardımımı kestiler." dedi.

'CHP'liyim ama her şeyimi AK Partili belediyelerden alıyorum'

Yaşlı adam sözlerine şöyle devam etti: "Kızan kızsın. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. CHP'liyim ama bana kıyafetlerimi, erzağımı, çorbamı AK Parti belediyeleri veriyor. Hani garibancıydı CHP? İmamoğlu yardımımı kesti."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay