CHP'li adamın Ekrem İmamoğlu'na isyanı! 'Yardım paramı kestiler'

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Evsiz adam, bir Youtube kanalına konuştu. Yardım aylığının İBB tarafından kesildiğini ifade eden yaşlı adam, "Ben sokakta kalan bir vatandaşım. İBB'den 300 lira yardım parası alıyordum. Ekrem İmamoğlu bu yardımı kesti. Sosyal demokratım, koyu CHP'liyim. Hani her şey güzel olacaktı? Benim yardımımı kestiler." dedi.

'CHP'liyim ama her şeyimi AK Partili belediyelerden alıyorum'

Yaşlı adam sözlerine şöyle devam etti: "Kızan kızsın. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. CHP'liyim ama bana kıyafetlerimi, erzağımı, çorbamı AK Parti belediyeleri veriyor. Hani garibancıydı CHP? İmamoğlu yardımımı kesti."