CHP'l Engin Özkoç’tan akıl almaz Erdoğan twiti! Bu mesaj ayık kafayla yazılamaz

Yeni Akit/Ankara

CHP'den "Yuh artık" dedirtecek cinsten bir açıklama daha yapıldı. Yalan ve iftirada çıtayı giderek yükselten ana muhalefet partisinin Grup Başkanvekili Engin Özkoç beyin damarları tıkanmış gibi davranmayı sürdürüyor.

"Genel başkanıyla yalanda yarışıyor"

CHP Genel Başkanı'nın "Erdoğan kaçacak" iftirasını bile sollamaya çalışan Engin Özkoç hayal sınırlarını zorlamaya ve genel başkanıyla yarışmaya devam ederek bu kez "15 Temmuz'da Erdoğan saklandı" yalanını göz göre göre uydurdu.

"CHP ve sınırsız iftira"

Kendisine inanacak bir kitle oluşturma çabasına düşen CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un iftirada sınır olmadığını ispatlayan mesajı tam olarak şöyle:

"Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir"