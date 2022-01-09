CHP+İyi Parti+HDP ittifakının Türkiye’yi getirdiği iklim! Hem doktor hem de provokatör

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, teröristler etkisiz hale getirilse de, Millet İttifakı’nın oluşturduğu sessizlik ortamı nedeniyle terör örgütü PKK ile aynı zihniyete sahip olanların faaliyetini sürdüreceğini söyledi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi Dr. Halis Yerlikaya’nın da bu ittifaktan güç alarak yürüttüğü algı operasyonuna değinen Karahasanoğlu, bölücü bir yazı kaleme alan Yerlikaya’ya sert tepki gösterdi.

Karahasanoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Siz istediğiniz kadar, “Kandil’i yerle bir ediyoruz” deyin..

İstediğiniz kadar, PKK’lı teröristlerin kırmızısını, grisini, bilmem ne rengini ele geçirdiğimizi ilan edin..

Teröre altyapı oluşturan söylem, “vicdan” ve “hakkaniyet” ilkesi çerçevesinde susturulmadığı müddetçe..

PKK biter..

CHP+İyi Parti+HDP üçgeninde kurulan ittifakın oluşturduğu sessizlik ortamında, bir başka örgüt ortaya çıkar..

Biri sadece terörle iş bitirmek isterken..

Bir başkası çıkar, terörü tek faaliyet olarak değil, yan unsur olarak görerek, hedefini gerçekleştirmeye çalışır..

Bir başkası çıkar..

“Şimdilik teröre gerek yok. Biz milliyetçi geçinen İyi Parti’yi bile önümüzde boyun eğdirdik. Şimdi bunu kullanalım. Yeri ve zamanı geldiğinde silaha başvururuz” der, bu taktik ile ayrılıkçı/ırkçı/ateist hedefini gerçekleştirmeye çalışır..

Sözü nereye getireceğim?

Türkovac aşısı ile ilgili rezil tutumu sonrasında, artık Türk halkının nezdinde tüm kredisini kaybeden Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de Merkez Konseyi üyesi olan, halen de Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Onkoloji Uzmanı olarak çalışan bir doktor var..

Adı Dr. Halis Yerlikaya.

Kimse kendisine, “Sen Kürtsün.. Türk üniversitesinde okuyamazsın” dememiş.

Dememeli..

Diyenin hakkından gelmek, tüm Türkiye halkının birinci görevi olmalı..

Ama..

Böyle bir ayrımcılık görmediğin halde..

Doktor olduğun bir ülkede..

Önemsediğin illerden birisinde, bu ülkenin yöneticileri, diğer illeri aratmayacak teknik donanım ile bir araştırma hastanesi kurmuş..

PKK yandaşı açıklamalarına rağmen..

Sana da orda doktorluk yapma imkanı tanınmış..

Ama sen ne yapıyorsun?

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