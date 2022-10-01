Yunan ve Bizans aşıkları Tunç Soyer ile Ekrem İmamoğlu'na koruma kalkanı! PKK ile suçüstü olan CHP'den hedef şaşırtma bildirisi

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Yunan ile Bizans aşkı depreşen ve PKK ile suçüstü yakalanan CHP, 10 Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte tepkilerin odağındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i savunmaya geçen bir bildiri yaptı.

AA'da yer alan habere göre, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı buluşmasının ortak bildirisini açıkladı. Altınordu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantının ardından bildiriyi okuyan Torun, toplantının çok verimli sonuçları olduğunu söyledi.

PKK ile suçüstü olan CHP'den hedef şaşırtma gayreti

Terör örgütü PKK ile CHP'nin suçüstü olmasının ardından hedef şaşırtan Seyit Torun, "İktidar bir yandan belediyelerimizin yetki ve gelirlerini azaltan kararlar alırken bir yandan da hukuksuz soruşturmalarla baskı kurmaya ve belediye başkanlarımızı haksız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır." dedi.

Yine Atatürk'ün arkasına sığındılar

Mersin'deki polisevi önünde yaşanan terör saldırısına ilişkin konuşan Seyit Torun, "Atatürk'ün partisini terörle yan yana getirmeye çalışmak hiç kimsenin haddi değildir." diye konuştu.

Yunanistan'a ağzını açmayan ve Osmanlı'ya saldıran Mason Tunç Soyer'i savundu

Yunan ile işbirliği yaptığı ortaya çıkan Mason Tunç Soyer'i savunmaya geçen CHP'li Torun, hükümeti eleştirerek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız hakkında açılan soruşturmalar da işte bu anlayışın bir ürünüdür. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümündeki görkemli kutlamalara ortak olamayanların hazımsızlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu soruşturmalarla belediye başkanlarımıza itibar suikastları düzenlendiğini biliyoruz. Büyükşehir belediye başkanlarımızla bir kere daha altını çiziyoruz ve söylüyoruz ki bu itibar suikastlarına asla ve asla pabuç bırakmayacağız." diye konuştu.

"Milletimiz müsterih olsun" diyerek iktidara tehditler savurdu

İktidara aba altından sopa gösterme küstahlığında bulunan CHP'li Seyit Torun, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarı bir kez daha uyarıyoruz, bir belediye başkanımıza yapılan saldırı tüm belediye başkanlarımıza yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte bu baskıların artacağını biliyor ve milletimize söz veriyoruz, bu baskılara karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan geri asla ve asla durmayacağız. Seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik baskılar aramızdaki dayanışmayı da azmimizi de artırmaktadır. Bu baskılar gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarıdır. Milletimiz müsterih olsun, biz tüm engelleri halkımızla birlikte aşmaya ve hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kimler katıldı?

Toplantıya, Torun'un yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

Yunan aşığı Mason Tunç Soyer'e tepki yağmıştı

Yunan işgaline tek laf etmeyen CHP'li Soyer, "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi." demişti Yunan aşığı CHP'li Tunç Soyer'e sosyal medyada vatandaşlar tarafından tepki yağmıştı.

Aynı Tunç Soyer, Çanakkale'ye saldıran ve Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı İngiliz savaş gemisinin ve Yunan Kralı'nın iskeleye verilen ismi Agamemnon'a gelen eleştirilere tepki göstermişti. Soyer, Agamemnon isminin tartışılmasının anlamsız olduğunu savunarak, “Yüzlerce binlerce yıl biz bu topraklarda bunlarla iç içe yaşadık. Bunlardan yüksünmedik. Agamemnon isminden rahatsız olmak nasıl bir ruh halidir? Neden, bunu anlamakta zorlanıyorum. Neden bu kadar rahatsız olunur? Bu nasıl tahammülsüzlük." ifadesinde bulunmuştu. Tunç Soyer'in yaptığı açıklamada Kadifekale'ye "Pagos" diyerek Yunanca ismini kullanması da tepki çekmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun 'Bizans' hayali

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, Sultanahmet Cami ve meydanının hemen altında bulunan Antik Roma Hipodromu'nu bir anda tekrar gün yüzüne çıkarmak istediğini belirterek Koruma Bölge Kurulu'na rapor sunmuştu.

İmamoğlu'nun bu adımına vatandaşlardan tepki yağmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 'terör' bağlantısı

Terör örgütü PKK'nın Tece Karakolu'na saldırısının ardından Mersin’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı. Bedrettin Gündeş'in PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.