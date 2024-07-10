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Gündem CHP’den yeni bir “heykel hizmeti”
Gündem

CHP’den yeni bir “heykel hizmeti”

Yeniakit Publisher
2024-07-10 12:06:00 -
CHP’den yeni bir "heykel hizmeti"

CHP’li belediyeler heykel dikmek için birbiriyle yarışıyor. CHP’li Bolu, Uşak, Antalya Kepez Belediyelerinin ardından Denizli Merkezefendi İlçesi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da, 15 Temmuz şehitlerine ithaf edilen anıtı kaldırmak için heykel yarışması düzenledi.

HABER MERKEZİ

Devlet, tasarruf tedbirleriyle harcamalardan kısıp, vatandaşa hizmete üretmeye çalışırken, CHP’li belediye başkanları ise kamunun parasını taşa, betona harcamaya devam ediyor. İşte tek belediyecilik hizmetleri heykel dikmek olan CHP’lilerin son taştan eserleri:

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Şeniz Doğan, FETÖ darbesine karşı şehitlere ithafen yapılan “15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Şehitler Yolu”nu ortadan kaldırmak için sözde “daha estetik bir demokrasi anıtı yapmak” önerisiyle, Türkiye genelinde “Demokrasi Anıtı” temalı heykel yarışması düzenliyor.

CHP’li Özcan Yalım yönetimindeki Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 19.07.2024 tarihinde yapılacak “Kurtuluş Mahallesi Atatürk Heykeli Önü Mevkii Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesiyle milyonlarca lira harcamaya hazırlanıyor.

CHP’li Mesut Kocagöz yönetimindeki Antalya Kepez Belediyesi, Jambıl Jabayev’in ismini verdiği parka dombra anıtı dikti.
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Onlarca yabani hayvan heykeli yaptıran, 10 metrelik boz ayı heykeli yüzünden tepki çeken ve Erdoğan’ın heykelini dikme teklifi reddedilen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez “Size söz, Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim” dedi.

CHP’li Mansur Yavaş’ın Başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında ise, ‘Bozkurt Yürek Merih Demiral Parkı’ ve Merih Demiral heykeli yapılması için önerge verildi.

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