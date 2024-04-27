CHP’den sonra İP’te oturma düzeni vakası
İYİ Parti Kurultayı’nda genel başkan adaylarından Tolga Akalın'ın protokole alınmaması akıllara Muharrem İnce'nin tuvalet kenarına oturtulmasını getirdi.
Yerel seçimlerin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkanı seçmek için bugün sandık başına gitti.
Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarıştı.
Kurultayda adayların oturma düzeni ise tepki çekti.
Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun Meral Akşener ile yan yana oturduğu görülürken adaylığını ilk açıklayan isim olan Tolga Akalın'a daha uzakta yer verildi.
Akıllara İnce geldi
2018'de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı yapılan Muharrem İnce, partisinin 37'nci kurultayında tuvaletin önüne oturtulmuştu.
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