CHP'den skandal 'idam' çıkışı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, tecavüzcülerin yanında bir tutum sergileyerek CHP olarak, sosyal demokrat parti olarak idam cezasına karşı olduklarını bildirdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı.

MYK toplantısı devam ederken, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı yaptı.

CHP'li Faik Öztrak, bazı suçlarla ilgili idam cezasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesi halinde nasıl bir yol izleyecekleriyle ilgili açıklama yaptı.

Nasıl yol seçeceklerinin açık olduğunu belirten Öztrak, tecavüzcülerin yanında yer alarak CHP'nin sosyal, demokrat bir parti olarak idam cezasına karşı olduğunu duyurdu.

Öztrak, idam cezası ile ilgili tepki çeken sözlerinin devamında ise; bu meselenin ya ülkenin başının sıkıntıya girdiği zaman hükümetçe gündeme getirildiği ya da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışına kaçan örgüt elemanlarına örtülü af çıkarma çabası olduğu yönünde skandal iddialarda bulundu.

Türkiye'nin taahhütlerinin ve Avrupa ile ilişkilerin arkasında yatan anlaşmaların ortada olduğunu belirten Öztrak, idam cezası yasağının kaldırılmasının Avrupa Birliği ile ilişkilerin bitmesi manasına geldiğini savundu.

Öztrak, Türkiye'ye idam cezası getirilmesinin yurt dışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin bu ülkeye 'sizde idam cezası var' denilerek iade edilmemesi sonucunu doğuracağını ileri sürdü.

Muharrem İnce gündemde mi?

Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin Sivas'ta başlattığı 'Memleket Hareketi' ile ilgili soruya karşın da bu konunun gündemlerinde olmadığını, bunlarla ilgili bir değerlendirmenin MYK'nın gündeminde olmadığını belirtti.