CHP'den seçim vaadi: İstanbul'u Paris yapacağız

CHP'de seçime yönelik çalışmalar devam ediyor. Partinin haftalık MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Faik Öztrak, "Belediyeleri Londra, Paris gibi yapacağız" dedi.

Paris gibi olacak

Henüz geçen gün Paris'e giden CHP, mevcut durum değerlendirmesini yaptıkları toplantının ardından yerel seçimlere ilişkin yaptıkları açıklamada, "İstanbul'u Paris gibi, Londra gibi yapacağız" diyerek "Sözde hizmet" vaadinde bulundu.

"Daha iyi hizmet"

Öztrak "Londra'da, Paris'te, Berlin'de, New York'da, Paris'te ne hizmet varsa bizim belediyelerimizde daha iyisini vermeye çalışacağız, bu hizmete talibiz" dedi.

Paris, mevcut durumda 17 gündür eylemciler ve polis şiddetiyle yakılıp yıkılıyor.