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CHP'den şaşırtan tepki: Ahlaksızca saldırıyorlar

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, ABD'nin Türkiye'ye ekonomi üzerinden saldırıya geçmesine tepki gösterdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 23:20
CHP'den şaşırtan tepki: Ahlaksızca saldırıyorlar

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, "Döviz kurunun bu denli savrulmasının hiçbir ekonomik veriyle izahı mümkün değildir. Gelinen bu nokta AKP politikalarını eleştirmeyi aşmış; güzel ülkemize karşı asla kayıtsız kalamayacağımız ağır ve ahlaksız bir saldırıya dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarla Türk ekonomisini hedef almasına CHP'den aykırı bir ses geldi.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Döviz kurunun bu denli savrulmasının hiçbir ekonomik veriyle izahı mümkün değildir. Gelinen bu nokta AKP politikalarını eleştirmeyi aşmış; güzel ülkemize karşı asla kayıtsız kalamayacağımız ağır ve ahlaksız bir saldırıya dönüşmüştür. Söz konusu olan VATANDIR. Dolar 7.15" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 23:20
  1. Trabzon
  2. Donald Trump
  3. Haluk Pekşen
  4. CHP

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