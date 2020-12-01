CHP'den şaşırtan Katar hamlesi
Katar'ın Türkiye'ye olan yatırımlarını hedef alan CHP'nin son hamlesi şaşırttı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yetkililerine Katar'da temsilcilik açılması talimat için talimat verdiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı harekete geçti.
Katar'ın son dönemde Türkiye'ye yaptığı yatırımları eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) flaş bir adım geldi.
CHP Katar'a şube açıyor
A Haber'de yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya Katar'da temsilcilik açılmasına yönelik talimat verdiği ortaya çıktı.
Katar'ın Türkiye yatırımlarını eleştiren Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi şaşkınlıkla karşılandı.
Erdoğan Katar için ne demişti?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda "Türkiye'ye karşı açık düşmanlık besleyenlerle hiçbir sorunu olmayanların, Azerbaycan ve Katar gibi Türkiye'ye dostluklarını kayıtsız şartsız gösterenlere, saldırdıkça saldırdı" ifadelerini kullanmıştı.