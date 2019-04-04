0553 313 94 23

CHP'den provokasyon açıklaması: Sokak çağrısı yapılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partililere provokasyon çağrısı yapıldığı yönünde duyumlar aldıklarını belirterek uyarılarda bulundu. Kaya,"Bizim partililerimizin sokakta ferdi tepkisel bir işe girmesi mümkün değil, girmez de zaten" dedi.

04 Nisan 2019 Perşembe 22:42
CHP'den provokasyon açıklaması: Sokak çağrısı yapılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Partililerimizin sokakta ferdi tepkisel bir işe girmesi mümkün değil, girmez de zaten. CHP'liler sağduyuludur." dedi.

Kaya, partililere yönelik çeşitli kesimlerden provokasyon çağrısı yapıldığı şeklinde duyumlar aldıklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem seçim öncesi hem seçim gecesi hem de seçim sonrası "Bir zafer kazanmadık, bir başarı bu" dediğini hatırlatan Kaya, "Genel Başkanımızın da hatırlattığı gibi bir zafer kazanmadık, karşımızda düşman yok. Bir belediye başkanlığı seçimi yapıldı ve halk kararını verdi." dedi.

Seçim sonrası hak arayışlarını sürdürdüklerini ve sandıkları terk etmediklerini dile getiren Kaya, bunu da hukuk çerçevesinde sakin bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Tepkisel bir işe girmesi..."

CHP'nin, İstanbul'daki seçim sonuçlarını Parti Meclisi üyeleri, 120 milletvekili ve MYK üyeleriyle takip ettiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Her bir vatandaşımızın oyunun sonuna kadar takipçisiyiz, kimse merak etmesin. Bizim partililerimizin sokakta ferdi, tepkisel bir işe girmesi mümkün değil, girmez de zaten. CHP'liler sağduyuludur. Biz 82 milyonun birliliğini, bütünlüğünü savunuyoruz, onları yönetmeye talibiz. CHP olarak biz, 'Martın sonu bahar, ülkeye bahar gelsin' dedik. Baharda çocuklar güler, oynar. Herkes neşeli olur. Asık surat bize yakışmaz. Biz güldük, gülmeye devam ediyoruz, edeceğiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 22:42
  1. İstanbul
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova merkez, Çınarcık ve Kaytazdere’de oyların tamamı yeniden sayılacak
    1. Yalova merkez, Çınarcık ve..
    2. Iğdır Valiliğinden gerginlik sonrası..
    3. Alparslan Türkeş Aliağa’da anıldı
    4. Basketbolda maçın ardından
    5. Otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü
    6. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı..
    7. Boeing, "737 Max" tipi uçaklarda..
    8. Bakan Kasapoğlu'ndan milli futbolcu..
    9. Trabzonspor'da altyapı oyuncularına..
    10. AK Parti'den 'Oylar yeniden sayılsın'..
    11. Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Libya’nın..
    12. Erdoğan depremle ilgili bilgi aldı!
    13. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya..
    14. Juventus, Ronaldo ile hem sahada hem..
    15. Aras Özbiliz’in sözleşmesi feshedildi
    16. ABD'den Suudilere şok! Kesin olarak..
    17. Ataşehir'de imalathanede yangın
    18. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 eleştirisi
    19. Başörtülü askerden ABD ordusuna..
    20. Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün..
    21. 15. Türk Rinoloji Kongresi
    22. CHP'den provokasyon açıklaması: Sokak..
    23. AK Parti Sözcüsü Çelik: "YSK'nın..
    24. THY Euroleague: Anadolu Efes: 101 -..
    25. "Ortak aklı oluşturarak sorunları..
    26. İstanbul Film Festivali'nin galası..
    27. Çelik: "(Rusya'dan S400 alımı) Bitmiş..
    28. "Diaspora dünyayı anavatana, anavatanı..
    29. Çelik: "(ABD Başkan Yardımcısının..
    30. Ahmet Türk kimdir? Mardin Belediye..
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Hem nalına hem de mıhına vuruyorlar
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki
    AK Parti'den İstanbul için flaş açıklama! İmamoğlu'na çok sert tepki

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi