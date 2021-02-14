CHP'den "PKK'sız" başsağlığı mesajı
Terör örgütü PKK’nın alıkoyduğu 13 vatandaşımızı şehit etmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekiller tarafından yayımlanan başsağlığı mesajlarında PKK’nın ismine yer verilmedi.
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 10 Şubat 2021'de PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla 'Pençe Kartal-2 Harekatı' başlatılmıştı.
50’den fazla teröristin öldürüldüğü ve 2 teröristin de sağ ele geçirildiği operasyonlarda alıkonulan 13 vatandaşımızın PKK tarafından başlarına kurşun sıkılarak şehit edildiği tespit edilmişti.
PKK’nın vatandaşlarımızı katletmesi sonrası sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımlayan CHP’li isimler, PKK’nın adına yer vermedi.
İşte o paylaşımlardan bazıları: