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CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!

Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da PKK sempatizanı vekil Sevim Dağdelen'le görüşmesine CHP'den açıklama geldi. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Dağdelen'in 'seçilmiş bir vekil' olduğunu söyleyerek 'bizim abdestimizden şüphemiz yok' ifadesini kullandı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 00:42
CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!

Tekirdağ'da partisince düzenlenen toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği Almanya seyahatiyle ilgili eleştirilere maruz kaldıklarını anlattı.

PKK sempatizanı Sevim Dağdelen için tuhaf yorum

Ziyarette  Alman parlamentosundaki Türk ve Alman parlamenterlerle görüştüklerini dile getiren Öztrak, "Bu grup içinde her partiden, Almanya'nın sadece seçilmiş milletvekilleri vardır." dedi.

"Bizim abdestimizden şüphemiz yok"

"Bizim abdestimizden şüphemiz yoktur." diyen Öztrak, şunları kaydetti:

"Bu parti, Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu, savaş meydanlarında emperyalizme kafa tutan ve bugüne kadar bu ülkeyi bölmek isteyen her türlü emperyalist politikalara karşı duran, emperyalistlerin her türlü girişimine karşı duran bir partidir. Biz onların söylediklerini dinleriz, bunların içerisinde yanlışlar varsa eleştirileri yaparız. Ama bizim kırmızı çizgilerimiz bellidir. Biz hiçbir ayrılıkçı ile dini, etnik herhangi bir ayrım yapan hiç kimseyle aynı çizgide olmadık, olmayacağız. Biz bu ülkenin bütünlüğünden yanayız. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, kuruluşun ve kurtuluşun partisidir."

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 00:42
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