CHP'den 'oy kaydırma' itirafı: Hata olmuş

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin başta CHP ve diğer partiler olmak üzere oylarının kaydırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, tartışmalı seçim tutanakları hakkında, “Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var” dedi.

İstanbul'da sandıklarda sayım cetveli ve sandık tutanağı arasındaki oy farkları seçime damgasını vurmuştu.

AK Parti: 17 bin oyumuz kaydırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 309 sandıkta AK Parti'nin 17 bin 410 oyunun AK Parti'ye yazılması gerekirken, başka partilere yazıldığını açıkladı. İstanbul genelinde 31 bin 186 sandık bulunuyor. Toplam geçersiz oy sayısıysa 319 bin 500.

AK Parti’nin iki sandıkta 330 oyu yazılmamış

AK Parti’nin basınla paylaştığı bazı tutanaklarda ise oy sayım cetveli ve sandık tutanakları arasındaki farklı oranlar olduğu ortaya çıktı. Bağcılar ilçesinde Sancaktepe Mahallesindeki 1212 numaralı sandıkta Binali Yıldırım’a çıkan 131 oy sonuç tutanağına bir oy olarak geçirilmiş. Yıldırım’ın 130 oyu tutanağa yazılmamış. Sultanbeyli’de Adil Mahallesinde 2004 numaralı sandıkta sayım cetvelinde 201 oy çıkan Binali Yıldırım’a sandık tutanağında 1 oy yazılmış. 200 oy sonuca yansımamış oldu. Sadece iki sandıkta AK Parti’nin 330 oyu seçim tutanaklarına yazılmamış oldu.