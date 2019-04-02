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CHP'den 'oy kaydırma' itirafı: Hata olmuş

İstanbul ve Ankara'daki oy sayım tutanaklarında usulsüzlük yapıldığına yönelik belgelerin ortaya çıkması üzerine Ekrem İmamoğlu ile kameralar karşısına geçen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin en az 17 bin oyunun CHP ve diğer partilere kaydırılmasına ilişkin "Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş" iddiasında bulundu.

02 Nisan 2019 Salı 07:43
CHP'den 'oy kaydırma' itirafı: Hata olmuş

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin başta CHP ve diğer partiler olmak üzere oylarının kaydırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, tartışmalı seçim tutanakları hakkında, “Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var” dedi.

İstanbul'da sandıklarda sayım cetveli ve sandık tutanağı arasındaki oy farkları seçime damgasını vurmuştu.

AK Parti: 17 bin oyumuz kaydırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 309 sandıkta AK Parti'nin 17 bin 410 oyunun AK Parti'ye yazılması gerekirken, başka partilere yazıldığını açıkladı. İstanbul genelinde 31 bin 186 sandık bulunuyor. Toplam geçersiz oy sayısıysa 319 bin 500.

AK Parti’nin iki sandıkta 330 oyu yazılmamış

AK Parti’nin basınla paylaştığı bazı tutanaklarda ise oy sayım cetveli ve sandık tutanakları arasındaki farklı oranlar olduğu ortaya çıktı. Bağcılar ilçesinde Sancaktepe Mahallesindeki 1212 numaralı sandıkta Binali Yıldırım’a çıkan 131 oy sonuç tutanağına bir oy olarak geçirilmiş. Yıldırım’ın 130 oyu tutanağa yazılmamış. Sultanbeyli’de Adil Mahallesinde 2004 numaralı sandıkta sayım cetvelinde 201 oy çıkan Binali Yıldırım’a sandık tutanağında 1 oy yazılmış. 200 oy sonuca yansımamış oldu. Sadece iki sandıkta AK Parti’nin 330 oyu seçim tutanaklarına yazılmamış oldu.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 07:43
  1. İstanbul
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. AK Parti
  4. CHP
  5. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

  • Reis HürdolaşReis Hürdolaş15 dk önce
    Fetö oprasyunu. Akparti adına müşahit ve sandık görevlis kılığındaki görevliler bu işi öncü olmuş. Akparti hala içindeki bu fetöcüları ayrıştımıtorsa yazıklar olsun. Vekilerle konuştuğumdabu oprasyondur diyorlar
  • Şok Şok ŞokŞok Şok Şok17 dk önce
    Son dakika Konya Cehape il başkanlığı seçimlerde yolsuzluk var diye YSK ya başvurdu....oylar yeniden sayılacak.....
  • MustafaMustafa29 dk önce
    Yav nasıl düzeltme oluyor milletin oy kullandığı sandığa nasıl bir müdahale ve düzeltme olabilir siz ne yediniz ne içtiniz kafanız yerindemi oylar yeniden sayılsın kardeşim bu kadarınada pes ben ak veya chp veya başka bir parti savunucusu değilim akında chpninde varsa oy yolsuzluğu ortaya çıksın bu çelişkiler ile kimse koltuğun hakkını iki cihandada veremez
  • Reıs kotanReıs kotan30 dk önce
    Günaydınlarr
  • Flaş Flaş FlaşFlaş Flaş Flaş48 dk önce
    Son dakika İzmir AKP il başkanlığı seçimlerde yolsuzluk var diye YSK ya başvurdu....oylar yeniden sayılacak.....

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