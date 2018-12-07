0553 313 94 23

CHP'den Muharrem İnce'ye cevap! ' Açık konuşursa biz de biliriz'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Muharrem İnce ve Mansur Yavaş'a dair merak edilen soruları cevapladı.

07 Aralık 2018 Cuma 17:34
CHP'den Muharrem İnce'ye cevap! ' Açık konuşursa biz de biliriz'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Muharrem İnce ve Mansur Yavaş ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına ilişkin CHP Parti Meclis'inde görüşme olup olmadığı sorusuna da Özkoç, "Hayır, gündeme gelmedi." yanıtını verdi.

 

"Açık söylerse biz de bilmiş oluruz"

Engin Özkoç, Muharrem İnce'nin, "Ben Yalova'dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz." ifadesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine ise "Bilmiyoruz. Açık söylerse biz de bilmiş oluruz." dedi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:34
  1. Yalova
  2. Ankara
  3. CHP
  4. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç
  5. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    3. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    4. Borsada işlem hacmi sıralaması
    5. "Teröristler" diyen Ahmet Davutoğlu..
    6. Avusturya'nın başkenti Viyana'da..
    7. Almanya Hristiyan Demokrat Birlik..
    8. Milli Savunma Bakanlığınca terörle..
    9. Ahmet Davutoğlu 15 Temmuz gecesini..
    10. Avrupalı parlamenterlerden birlik için..
    11. Çin’den ABD ve Kuzey Kore’ye..
    12. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'de
    13. Avukata FETÖ'den hapis
    14. Borsada endekslerin değişimi
    15. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    16. Kahve alırken bunlara dikkat edin
    17. Borsada günlük işlemler (2)
    18. Borsada günlük işlemler (1)
    19. Bayburt'ta beton mikserinin çarptığı..
    20. Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"