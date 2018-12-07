CHP'den Muharrem İnce'ye cevap! ' Açık konuşursa biz de biliriz'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Muharrem İnce ve Mansur Yavaş ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına ilişkin CHP Parti Meclis'inde görüşme olup olmadığı sorusuna da Özkoç, "Hayır, gündeme gelmedi." yanıtını verdi.

"Açık söylerse biz de bilmiş oluruz"

Engin Özkoç, Muharrem İnce'nin, "Ben Yalova'dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz." ifadesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine ise "Bilmiyoruz. Açık söylerse biz de bilmiş oluruz." dedi.