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CHP'den Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Muharrem İnce'nin adaylığına yönelik bir görüşmenin olmadığını İnce'den talep gelmesi durumunda değerlendirileceğini söyledi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:12
CHP'den Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Torun, şu ana kadar 250’nin üzerinde ilçe, belde ve il belediye başkan adaylarını açıkladıklarını hatırlatarak, 6 Aralık’ta da bazı büyükşehir belediye başkan adayları da dahil olmak üzere 300 civarında belediye başkan adayını açıklayacaklarını söyledi.

Muharrem İnce'nin adaylığı

Geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptıktan sonra, parti içi seçim şartıyla İstanbul adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce'den vazgeçildiği yönündeki iddialarla cevap veren Torun, ''Bizim, Sayın Muharrem İnce'nin beyanatları dışında herhangi bir görüşmemiz ya da değerlendirmemiz olmadı. Kendisi daha önce de söylediğimiz gibi, böyle bir talepte bulunduğu taktirde değerlendirilir.'' dedi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 13:12
  1. İstanbul
  2. chp
  3. seyit torun
  4. 31 mart 2019
  5. yerel seçim
  6. muharrem ince

YORUM YAZ

  • melih53melih5349 dk önce
    son geceyi açıklamadan ince zor alır istanbulu..nerdeydi neden yok oldu ..ince artık zor.lider olma şansı yok ..
  • milletin ta kendisimilletin ta kendisi1 sa önce
    KK istanbulu kaybedeceğini anladı ya Şimdi Muharremi aday gösterebilir
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