CHP'den Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Torun, şu ana kadar 250’nin üzerinde ilçe, belde ve il belediye başkan adaylarını açıkladıklarını hatırlatarak, 6 Aralık’ta da bazı büyükşehir belediye başkan adayları da dahil olmak üzere 300 civarında belediye başkan adayını açıklayacaklarını söyledi.

Muharrem İnce'nin adaylığı

Geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptıktan sonra, parti içi seçim şartıyla İstanbul adayı olacağını açıklayan Muharrem İnce'den vazgeçildiği yönündeki iddialarla cevap veren Torun, ''Bizim, Sayın Muharrem İnce'nin beyanatları dışında herhangi bir görüşmemiz ya da değerlendirmemiz olmadı. Kendisi daha önce de söylediğimiz gibi, böyle bir talepte bulunduğu taktirde değerlendirilir.'' dedi.