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CHP'den muhaliflere kurultay resti! "Gereği derhal yapılacak"

CHP'den yapılan kurultay açıklamasında, "Yarın 604 noter onaylı imzanın genel merkeze sunulması halinde gereği derhal yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

20 Temmuz 2018 Cuma 19:23
CHP'den muhaliflere kurultay resti! "Gereği derhal yapılacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın, yarın 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını bildirdi.

"NOTER TASDİKLİ İMZA SAYISI 604 OLMUŞTUR"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, pazartesi günü başlattıkları imza verme sürecine ilişkin gelinen noktayı, Twitter hesabından paylaşmıştı.

Tüzün, mesajında, "Kurultay çağrımızın 5'inci gününde bizlere ulaşan noter tasdikli imza sayısı 604 olmuştur. Değişime ve umuda çok az kalmıştır. Teşekkürler partimizin yürekli kurultay delegelerine, Teşekkürler CHP ailemize" ifadelerini kullandı.

45 GÜN İÇERİSİNDE OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIN TOPLANMASI BEKLENİYOR

CHP Tüzüğü'ne göre, imza verme süreci başladıktan sonra 15 gün içerisinde kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğu olan 625 imzanın genel merkeze ulaştırılması gerekiyor. Sayının yeterli olması durumunda ise genel merkezin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayı toplaması gerekiyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 19:23
  1. Bilecik
  2. CHP

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