CHP'den Memleket Partisi'ne geçen adaya YSK şoku!

Bozdoğan’ın resmi süreçte CHP’den istifa etmeden Memleket Partisi'nden aday olduğu tespit edildi.

Bugün gerçekleşen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplantısında alınan karar gereği Bozdoğan’ın 31 Mart seçimlerine girmesinin yolunun kapandığı, son sözü ise üst kurulun vereceği kaydedildi.

Memleket Partisi Genel Sekreteri Halil İlker Çelik, karara tepki gösterdi. Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yasaya açıkça aykırı olarak Tarsus Belediye Başkanımız ve adayımız sayın Haluk Bozdoğan'ın adaylığına yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulunca kabul edilmiştir. Bu durum açıkça mevzuata aykırı olup Hakim üye ile memur iki üyenin karşı oyuna rağmen sözüm ona demokrat 4 partinin temsilcisinin oyu ile karar altına alınmıştır. Hakimlerden oluşan ve hukuku uygulayacağına inandığımız İl Seçim Kuruluna gerekli itiraz derhal yapılacaktır."

Önce bağımsız olmuş ardından Memleket Partisi'ne geçmişti!

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan aday adaylık sürecinde CHP’den belediye başkan adaylığı için başvuru yapmış, ardından aday gösterilmeyince önce bağımsız kalmış daha sonra Memleket Partisi’ne geçerek adaylığını duyurmuştu. Bozdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine girmek için YSK’ye listesini sunmuştu.

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