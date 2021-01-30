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Gündem CHP’den LGBT provokasyonuna destek
Gündem

CHP’den LGBT provokasyonuna destek

Boğaziçili sapkın LGBT'lilerin Müslümanların kıblesi olan Kabe'ye yönelik yaptığı alçak provokasyonun yankıları sürerken, CHP'den LGBT provokasyonuna destek geldi. CHP Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sapkın LGBT'yi değil, sapkınlara tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 15:12:00 - 2021-01-30 15:12:54
CHP’den LGBT provokasyonuna destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan rektör değişiminin ardından sözde öğrenci kılığına girerek eylem yapan provokatörler, bu kez Müslümanlaın değerlerine saldırdı. Boğaziçili provokatörler, LGBT sapkınlarının paçavrasının yerleştirildiği bir afişte Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin üzerine yılan tasvirinde kullanılan bir canavarın yerleştirdi.

Diyanet'ten kınama

Saygısızlık tüm Müslüman toplumu ayağa kaldırırken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bir açıklama geldi. Erbaş, "Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum" derken, yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

CHP'li başkan LGBT yerine Erbaş'ı kınadı

Yapılan alçak saldırıya bugün de parti ve STK'lardan tepkiler peş peşe gelmeye devam ederken CHP'li bir ismin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti. CHP Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın sapkın LGBT'yi kınadığı bir haberi alarak, LGBT yerine Ali Erbaş'ı kınadı. Paylaşımında dini değerlerimize saldıran sapkın LGBT'ye tek söz söylemeyen Görgöz, Ali Erbaş için "Yalanlar üzerinden insanların manevi duygularını sömürüyorsunuz. Biz de sizi kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sami,

Bunlardan başka ne bekliyorsunuz.Biz şaşırmıyoruz,bunların kayığına binenlere ne demeli...
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Dinarlı

Yalçın görgöz denen ......, namussuzsun erkeğin ....sin. Fikrini fikriyatını ....imin ....leri
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