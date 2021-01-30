CHP’den LGBT provokasyonuna destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan rektör değişiminin ardından sözde öğrenci kılığına girerek eylem yapan provokatörler, bu kez Müslümanlaın değerlerine saldırdı. Boğaziçili provokatörler, LGBT sapkınlarının paçavrasının yerleştirildiği bir afişte Müslümanların kıblesi olan Kabe'nin üzerine yılan tasvirinde kullanılan bir canavarın yerleştirdi.

Diyanet'ten kınama

Saygısızlık tüm Müslüman toplumu ayağa kaldırırken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bir açıklama geldi. Erbaş, "Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum" derken, yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

CHP'li başkan LGBT yerine Erbaş'ı kınadı

Yapılan alçak saldırıya bugün de parti ve STK'lardan tepkiler peş peşe gelmeye devam ederken CHP'li bir ismin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti. CHP Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın sapkın LGBT'yi kınadığı bir haberi alarak, LGBT yerine Ali Erbaş'ı kınadı. Paylaşımında dini değerlerimize saldıran sapkın LGBT'ye tek söz söylemeyen Görgöz, Ali Erbaş için "Yalanlar üzerinden insanların manevi duygularını sömürüyorsunuz. Biz de sizi kınıyoruz" ifadelerini kullandı.