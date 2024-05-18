CHP'den Kobani ziyareti! Koşa koşa gittiler

Kobani bahanesiyle çıkarılan olaylara ilişkin açılan davaya ilişkin cezalar dün açıklanmıştı. Şüphesiz bu cezalar, en fazla geçmişin HDP'si bugünün DEM Parti'sini üzdü. Fakat terör faaliyetlerinden ceza alan bu isimler için üzülen bir başka parti daha vardı: CHP. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, söz konusu cezalar sonrası DEM Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti ve DEM Parti'den yapılan açıklamaların tıpatıp aynısını yaptı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada Kobani bahanesiyle çıkarılan olaylara ilişkin davada kararını açıklamıştı. Kararda başta Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ahmet Türk olmak üzere birçok isme hapis cezası verilmişti. Karar sonrası katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, davanın siyasi olduğunu, yargılama sürecinin de hukuki olmaktan uzak olduğunu belirtmiş ve Demirtaş ve Yüksekdağ'a verilen cezaların kabul edilebilir bir yanı olmadığını söylemişti. Özel, "İlk günden beri takındığım tutumu değiştirecek değilim. Olay olduktan beş yıl sonra açıldıysa dava, iddianamesi de yıllarca doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yazıldıysa, sonra da dava açıldıysa bu dava siyasi davadır. Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçimden sonraya bırakılmasıyla yani her yönüyle siyaseten kullanılmaya elverişli bir dava." ifadelerini kullandı. Demirtaş ve Yüksekdağ'a verilen cezalara ilişkin de konuşan Özel, "Görevlerinin başındayken, bir partinin eş genel başkanları iken alınıp da suçlandıkları şey.. Bu cezalara baktığınızda kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu davada bir hukuk yok, yargılama süreci hukuki değil." dedi.

İMAMOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'nin HDP'nin ve onun devamı DEM Parti'nin terörle ilişkisini her daim reddettiği çeşitli açıklamalarla ve yapılan seçim işbirlikleriyle zaten biliniyor. Bu işbirliğinin bir gereği de dayanışma ziyaretleri ve destek açıklamaları. Dün ajanslara CHP'li bir başka ismin de açıklamaları düştü. 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul’da yapılması için düzenlenen imza törenine katılmak için Roma’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup gazetecinin sorusu üzerine Kobani davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu da tıpkı genel başkanı gibi HDP/DEM'lilere verilen hapis cezalarına tepki gçsterdi ve davanın siyasi bir dava olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Siyasi bir davanın sonucu. Üzülerek söylüyorum ki Türkiye’de birçok siyasi dava var. Ve siyasi davalar üzerinden ihtiraslarla, kin, öfke… Neye dayalı o da belli değil ama çoğu zaman insanlar boşu boşuna yıllardır hapiste yatabiliyor. Bir tanesi de benim yaklaşık 15 yıllık canciğer arkadaşım Tayfun Kahraman. Gezi davasından ötürü içeride olan arkadaşım. Dolayısıyla, bugün şunu söylemek lazım: Normalleşmeyi konuşuyoruz. Normalleşmenin bence ilk kuralı, adalettir ve adalete uygun bir biçimde hareket etmektir. Siyaseti de adalete alet etmemek gerekir. Ama uzun süredir, bu anlamda siyaset, adaletle iç içe geçmiş, hatta bazen adaleti ne yazık ki bize unutturan kararların siyasi bir biçimde verildiği bir ülkede yaşıyoruz. Şiddeti, özellikle siyasetin gündeminden çıkarmamız lazım. Legal siyasetin önünü açmamız lazım. Bunlar çok önemli kavramlar.Bunun adı ister Selahattin Demirtaş, ister Ahmet Türk olsun, bu insanları mahkum etmek bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz, kazandırmayacak da. Ahmet Türk, daha dün, yani 1970’lerde, Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapan bir aktördü." dedi.

CHP'DEN DEM'E "GEÇMİŞ OLSUN" ZİYARETİ

u iki atağın ardından CHP'den bugün yeni bir atak daha geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçimlerde işbirliği yaptıkları DEM Parti'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Beraberindeki heyetle DEM Parti İstanbul İl Başkanlığına gelen Çelik, burada il eş başkanları Gonca Yangöz ve Murat Kalmaz ile bir araya geldi. Çelik, "Hem bağımsız bir yargı için kararlılıkla ortak mücadele etme gerekliliğini vurgulamak hem de dayanışma duygularımızı ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

KOBANİ DAVASINDE VERİLEN CEZALAR

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklanmıştı. Buna göre;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl,

Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 13 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay,

Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl,

47 ayrı suçtan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna yardımdan 20 yıl, 2 kez "suç işlemeye tahrik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 yıl, "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 1 yıl 6 ay, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay "suçu ve suçluyu övme" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 42 yıl,

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ise "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna yardımdan 19 yıl, "suç işlemeye tahrik" suçundan 4 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 2 yıl, 2 kez "örgüt propagandası" suçundan 3 yıl, "seçim yasaklarına aykırı hareket etmek" suçundan da 3 ay olmak üzere toplam 30 yıl 3 ay,

Sanık Pervin Oduncu "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna yardımdan 18 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Aynı suçlardan sırasıyla sanıklar Cihan Erdal 16 yıl ve 4 yıl 6 ay, Dilek Yağlı 16 yıl ve 4 yıl 6 ay, Günay Kubilay 16 yıl ve 4 yıl 6 ay, İsmail Şengül 16 yıl ve 4 yıl 6 ay ve Nazmi Gür 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Zeki Çelik 18 yıl ve 4 yıl 6 ay ve Zeynep Kahraman 18 yıl ve 4 yıl 6 ay,

Sanıklar Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Nezir Çakan, Meryem Adıbelli, Mesut Bağcık ve Zeynep Ölbeci hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hüküm kuruldu. Bu suçtan Kışanak ve Tuncel 12'şer yıl, Türk ve Ayna 10'ar yıl, Ata 9 yıl 9 ay, Aşan, Yağcı, Çakan, Adıbelli, Bağcık ve Ölbeci ise 9'ar yıl hapse mahkum edildi. Ölbeci'ye ayrıca "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Eski HDP Milletvekilleri Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen ile diğer sanıklardan Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün ise üzerlerine atılı suçlardan beraat etti.