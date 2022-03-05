CHP'den kafaları karıştıran açıklama: Tek başımıza da hazırlanıyoruz

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'li Özel'in, 28 Şubat'ta imzalanan CHP ve İYİ Parti'nin de içinde olduğu 6 partinin 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' adını verdikleri mutabakatla ilgili akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

CHP'li Özel, "6 partiye de ihtiyacımız yok. Tek başımıza da buna çok niyetliyiz. Tek başımıza da hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklama, CHP'nin 6'lı mutabakat masasındaki ortakları tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

Seçimlere ilişkin "Tek başımıza da hazırlanıyoruz" çıkışı ile ilgili CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti'den de henüz bir tepki gelmedi.