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CHP'den istifa etti! DSP'nin Bakırköy adayı oldu

Bir dönem CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevi yapan Ali Fatinoğlu, DSP'nin Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 18:53
CHP'den istifa etti! DSP'nin Bakırköy adayı oldu

CHP'den istifa eden Ali Fatinoğlu, DSP'nin Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu.

Bir dönem CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevi de yapan iş insanı Ali Fatinoğlu CHP’den istifa ederek DSP'ye katıldı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da rozet takma töreninde Ali Fatinoğlu'nun partisinin Bakırköy Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Ali Fatinoğlu'na DSP rozeti takan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ali Fatinoğlu’nun DSP’nin Bakırköy adayı olduğunu ve kendisinin sadece Bakırköy'de değil, tüm Türkiye genelinde çok iyi tanındığını belirterek, Ecevit'in partisinin esas babaocağı DSP den Bakırköy Belediye başkanlığı seçimini kazanacağına inanıyoruz" dedi.

Fatinoğlu: Bakırköy Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak

 

DSP’nin Bakırköy Belediye Başkan Adayı olan Ali Fatinoğlu da törende yaptığı açıklamada, "Öz Bakırköylüyüm. İlk ve ortaokulum Ataköy Muhittin Üstündağ lisem Bakırköy lisesi.. Eşimle Bakırköy evlendirme dairesinde evlendik. Kızım da Bakırköy Ömür doğumevinde doğdu. Bakırköy'de hepimizin yolu aynı, gönlümüz birdir.. Hep birlikte Bakırköyümüzün ışığını yakacağız. Bakırköy'e öyle projelerle geliyorum ki, Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 18:53
  1. İstanbul
  2. Ali Fatinoğlu
  3. DSP
  4. DSP Bakırköy adayı

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