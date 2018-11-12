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CHP'den istifa etti! AK Parti'ye geçti

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, CHP'den istifa kararı alarak AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:58
CHP'den istifa etti! AK Parti'ye geçti

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye geçti. 2014 yerel seçimlerde CHP’den Gülüç Belediye Başkanlığına aday olup seçilen Demirtaş, yapılan görüşmelerin ardından eşi Işıl Demirtaş ile birlikte AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığına giderek AK Parti’ye geçtiğini açıkladı.

"Daha öncede AK Parti’deydik"

Bundan sonra yoluna AK Parti ile devam edeceklerini söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Gülüç’e bundan sonra AK Parti ile daha fazla hizmet getireceğini söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında, “Bu saatten sonra yolumuza AK Parti olarak devam edeceğiz. Gülüç’teki hizmetlerimizi, yatırımlarımızı daha da hızlandırmak adına devletimizin imkânlarından faydalanmak istiyoruz. İlçe Başkanımız, belde başkanımız ve değerli arkadaşlarımızla beraber daha hızlı hizmet yapmak adına AK Parti’nin desteğini alarak yolumuza devam edeceğiz. Daha öncede AK Parti’deydik, yine AK Partili olarak bu göreve devam etmek istiyoruz. Vekillerimizle, ilçe başkanımızla görüşüp böyle bir karara vardık. AK Parti camiasına ve bizlere hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:58
  1. Zonguldak
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