CHP'den istifa etti! AK Parti'ye geçti

CHP Torbalı’da seçim sonrası istifa yaşandı. CHP’li Meclis üyesi Mustafa Akbıyık AK Parti’ye geçti.

Torbalı’da belediye başkanının ölümü sonrası yapılan seçim istifa getirdi. CHP’li Meclis üyesi Mustafa Akbıyık AK Parti’ye geçti.

Akbıyak’a rozetini AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya taktı.

CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Akbıyık, belediye meclis toplantısında yapılan başkanlık seçimi sonrası partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti. Akbıyık, “Ben bu seçimde, adaletli ve hakkaniyetli duruşuna inandığım, mensup olduğu siyasi partisinden öte kişiliğine saygı duyduğum, Torbalı Belediyesi'ni dürüstçe yöneteceğine inandığım Özgür Erman Çağlar'a oyumu verdim. Bütün bu yaşananların ardından mensubu olduğum CHP'den istifa ediyorum, AK Parti'ye katılıyorum. AK Parti ailesiyle birlikte Torbalı'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçim yenilendiğinde, adaletli bir biçimde yapıldığında da Özgür Erman Çağlar'ı Belediye Başkanı yapacağız. Bunu herkes görecek” dedi.