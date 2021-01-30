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Gündem CHP'den istifa eden vekiller hakkında Meral Akşener'den ilk yorum
Gündem

CHP'den istifa eden vekiller hakkında Meral Akşener'den ilk yorum

Muharrem İnce'nin partisine katılmak için istifa eden 3 CHP'li vekil hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 19:44:00 -
CHP'den istifa eden vekiller hakkında Meral Akşener'den ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programına gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel, Hüseyin Aksoy'un partiden istifa etmelerinin yankıları sürerken, programda gündeme dair açıklamalar yapan Akşener, istifalar ile değerlendirmelerde bulundu.

Aynı olayların kendi partisinde de olduğunu ve istifa eden vekillerin seçmene hesap vereceğini söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir kere daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İYİ Parti’nin seçime girmesini sağladı. Allah ondan razı olsun. 15 milletvekili arkadaşımdan Allah razı olsun. Ölünceye kadar çoluğuma çocuğuma vasiyet ettim ailem onlara dua etsin diye.

Seçmene hesap verecekler

Şimdi bu konuda konuşmak kolay değil, arkasını bilmiyorum. Seçmene cevap vermek zorunda kalacağız hep birlikte. Bu istifa eden arkadaşlarımız da netice itibariyle alacakları tutumlarla seçmene cevap verecekler. Biz de benzer şeyler yaşadık.

Partilere ağır şeyler söyleyerek ayrılmalar, seçmenin karşısındaki haklı görme konusunda uzaklaştırır. Muhalif seçmen bekler ki orada mücadeleyi sürdüresiniz.

Bu olaylar kimsenin yanına kar kalmaz

CHP'den kopan arkadaşların tutumları, söylemleri, eylemleri önemlidir. Kimsenin yanına kar kalmıyor bu işler, seçmenin istediği kendi partisi içerisinde mücadele."

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