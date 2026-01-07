  • İSTANBUL
Siyaset CHP'den istifa eden milletvekili CHP seçmenine seslendi: Namuslu CHP seçmeni ülkesini şikayet edenlerin değil devletinin ve bayrağının yanında olur!
Siyaset

CHP'den istifa eden milletvekili CHP seçmenine seslendi: Namuslu CHP seçmeni ülkesini şikayet edenlerin değil devletinin ve bayrağının yanında olur!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'den istifa eden milletvekili CHP seçmenine seslendi: Namuslu CHP seçmeni ülkesini şikayet edenlerin değil devletinin ve bayrağının yanında olur!

Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti’ye AK Partiye katılmak için geldiği TBMM’de CHP seçmenlerine seslendi. Çakır, "Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere’ye, Almanya’ya şikayet eden ne bir CHP’li ne de Türk milliyetçisi tanımaz" dedi.

CHP’den istifa eden ve AK Parti’ye katılmak üzere AK Parti Grup Toplantısı için TBMM'ye gelen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, çok mutlu olduğunu söyledi. CHP seçmenine de seslenen Çakır, şunları söyledi:

"Çok mutluyum, memlekete hizmet için geldik. Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Be kadar net. Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere’ye, Almanya’ya şikayet eden ne bir CHP’li ne de Türk milliyetçisi tanımaz."

1
Yorumlar

Vatandaş

Helal sana eğer ciddi isen, ne bilem chp ye hayatta asla guvenmedigim icin temkinli olmak gerekir,su uyur düşman uyumaz.Yörük abi.

.....

geçin geçin sandıktada geçirecekler
