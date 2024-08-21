CHP'den İmamoğlu mu kovdurdu? Eren Erdem'den şok çıkış

Haber 7 Yazarı Ferhat Murat, Hukukçu Ruşen Gültekin, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi- ASAM Başkanı Dr. Eray Güçlüer ve Gazeteci-Yazar Gürbüz Evren, tv100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programının konuğu oldu.

CHP yönetimi tarafından disipline sevk edilerek, bugün partisinden istifa ettiğini duyuran CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, tv100'e özel açıklamalarda bulundu.

Eren Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Özgür Özel’in ‘Artık seçim başlamıştır herkes eleştirilerini saklı tutsun’ dediği tarihe kadar düşüncelerimi açıkladım. Özgür Özel’in bu açıklaması üzerine eleştirilerimi saklı tuttum. Bu eleştirilerimi yaptığımda benim açıklamamda da ifade ettiğim gibi bir belediye bürokratı tarafından desteklendiğini düşündüğüm birtakım hesaplar şahsımı hedef almaya başladılar ben de buna tepki gösterdim.

Parti disiplini dediğimiz süreç partiye karşı işlenen suçlarla alakalıdır. Benim bu paylaşımımı siz okudunuz, velev ki Murat Ongun’u ağır eleştirmiş olsam dahi bu partiye karşı işlenmiş bir suç değildir. Dolayısıyla benim parti disiplinine sevkim teknik olarak doğru değildir.

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Benim televizyonlara çıkıp düşüncelerimi ifade etmemem için kulis yapıldığını öğrendim. Bunları bana gazetecilik mesleği icra eden arkadaşlarım anlatıyor. Ben bu parti için hapis yatmış bir kişi olarak hiç hak etmediğim şekilde, partime zarar verecek hiçbir eylem yapmadığım halde disipline sevk edilmem sebebiyle istifa kararı aldım.

Ben bugün siyaseten belediye başkanlarının parti örgütleri üzerinde çok tesirli olduğu kanaatindeyim. İBB Başkanı da bu noktadadır."