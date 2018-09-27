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CHP'den hibe uçak için kanun teklifi

CHP, Katar'ın Türkiye'ye hibe ettiği uçağın iade edilmesi için kanun teklifi verdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:50
CHP'den hibe uçak için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'in imzasını taşıyan kanun teklifi, "Katar Devleti Tarafından Cumhurbaşkanlığı Filosuna Hibe Olarak Verilen Uçağın İadesi Hakkında Kanun Teklifi" adını taşıyor.

Teklifle, Katar'dan hibe olarak alınan Boeing 747-8ZV(BBJ) model uçağın, teklifin yasalaşmasından itibaren 15 gün içerisinde iade edilmesi isteniyor.

Teklifin gerekçesinde, "Katar Emiri tarafından Cumhurbaşkanına hediye edildiği" ifadelerinin, Türkiye açısından küçük düşürücü olduğu savunularak, "İleride Katar Emiri ülkemizden bir talepte bulunursa, devletimize ait bir varlığı satın almak isterse hediye edilen uçağın etkisinin olup olmayacağını merak ediyoruz. Kurtuluş Savaşı’nda bağımsızlığımız için mücadele etmiş, hayatını bu amaç uğruna feda etmiş şehitlerimizin aziz hatırası büyük yara almıştır. " denildi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:50
  1. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay
  2. hibe uçak

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