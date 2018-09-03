CHP'den HDP ile ittifak mesajı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde HDP ile ittifaka ilişkin, "Belediyeciliği biz biliriz, bu nedenle tabanla mutabakatı sağlayacak, en yüksek oyu alacak halkın belediye başkanlarıyla çıkacağız. Gündemimizde ittifak yok" dedi.

DURSUN ÇİÇEK: HDP'Lİ ADAYLARI ADAY GÖSTEREBİLİRİZ

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Kriterlerimize uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz. Yerel seçimler alternatifli. Başkan var, meclis başkanı var, meclisteki üyeler var. O şahıslara müdahalemizi, alternatifler konusunda karar süreçlerine dahilimizi HDP kabul ederse bu gayet olabilir." dedi