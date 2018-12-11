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CHP'den flaş Mansur Yavaş açıklaması

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olması planlanan Mansur Yavaş ile ilgili ana muhalefet partisinden yeni bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "İyi niyetli bir çaba yürüyor. Görüşmelerde bugün olan yarın ortadan kalkabiliyor" dedi.

11 Aralık 2018 Salı 14:32
CHP'den flaş Mansur Yavaş açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yerel seçimlere ilişkin olarak, "İsimlerle meşgul olmaktansa işin başarıya ulaşması üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Salıcı yerel seçimler için kritik açıklamalar yaptı.

CHP - İYİ Parti işbirliğine ilişkin açıklamalar yapan Salıcı, Mansur Yavaş konusunda ise, "Dün Mansur Bey'le bir görüşme yapıldı" dedi.

Görüşmelerin ilerleyişi hakkında konuşan Salıcı, "Bu tür görüşmelerin doğası gereği tıkanmalar olur. Bunlar bütün görüşmelerde olağan şeylerdir. İllerle ilgili doğrudan cevap vermek görüşmelerin geleceğini sıkıntıya sokabilir. İyi niyetli bir çaba yürüyor. Görüşmelerde bugün olan yarın ortadan kalkabiliyor. İsimlerle meşgul olmaktansa işin başarıya ulaşması üzerinde çalışıyoruz. İsimler üzerinde herkesin bir değerlendirmesi olabilir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:32
  1. CHP
  2. Mansur Yavaş
  3. Oğuz Kaan Salıcı
  4. İYİ Parti

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