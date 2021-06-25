CHP'den eşcinsel sapkınlara bir destek daha!
CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'den eşcinsel sapkınlara destek mesajı geldi.
CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, sapkın LGBTİ'lilere destek mesajı yayınladı.
Böke, eşcinsel sapkınlığın insan hakları olduğunu iddia ederek sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından sapkınların sözde haftasını kutlamaya kalktı.
İşte CHP Milletvekili'nin o skandal tweeti:
Kılıçdaroğlu da fahri LGBT'li ilan edilmişti!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, bir televizyon programında sapkınlara destek çıktığı için LGBT’nin fahri üyesi yapılmıştı.