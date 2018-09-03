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CHP'den eğitim sistemini yeniden yapılandırma teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 1 yılı okul  öncesi 8 yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yılı ortaöğretim olmak üzere, eğitim  sisteminin "1 artı 8 artı 4" modeliyle yeniden yapılandırılmasını önerdi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:09
CHP'den eğitim sistemini yeniden yapılandırma teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, öğretmenlerin, bu  eğitim ve öğretim yılına da mutsuz ve umutsuz başladığını savundu.

Öğretmenlerin, kiminin eş ve çocuklarından ayrı, aile bütünlükleri  dağılmış, kiminin ise borç batağı içinde yaşam mücadelesi verdiğini öne süren  Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, okullar açılmadan, öğretmenlerin aile  bütünlüğü için acil çözüm üretmesini istedi.

Kaya, eğitimde çözemedikleri her sorunun, kartopu yumağı gibi  büyüdüğünü belirterek, LGS'de 4. nakil başvurularının yapıldığını ancak halen  öğrencilerin hak ettikleri liselere yerleştirilemediğini ileri sürdü.

Eğitim sisteminin içler acısı durumunun, YKS sonuçlarıyla yeniden  gözler önüne serildiğini aktaran Kaya, binlerce kontenjanın boş kaldığını, sınav  sonuçlarının hatalı olduğu, hesaplamaların yanlış yapıldığının konuşulduğunu  bildirdi.

Kaya, "16 yıllık AKP iktidarında sorunsuz bir sınav dönemi yaşanmadı.  Soruların çalınması, yanlış sınav soruları, sınav sorularını yanlış hesaplama,  tercihte zorlama, yönlendirme... Say say bitmiyor. AKP, Türkiye'yi yönetemediği  gibi eğitimi de yönetemiyor." dedi.

YKS sonuçlarına göre, geçen yıla göre başarı oranlarının biraz daha  düştüğünü iddia eden Kaya, meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin yüzde  4,98'i, imam hatiplerden mezun olanların yüzde 15,80'i, anadolu liselerinden  mezun olanların yüzde 29,61'i, fen liselerinden mezun olanların yüzde 52,77'sinin  bir lisans programına yerleşebildiğini anlattı.

Kaya, şunları kaydetti: "Bu tabloya rağmen AKP, en başarısız iki okul türüne; meslek liseleri  ve imam hatip liselerine çocuklarımızı göndermekte ısrar ediyor. Türkiye'nin  eğitimdeki hedefi, sadece ara eleman yetiştirmek olmamalıdır. Bizim sadece  telefon monte eden değil, o telefonları üreten beyinlere de ihtiyacımız var.  ABD'li gençlerin ürettiği telefonları kıran değil, üretecek kapasiteye sahip genç  beyinler yetiştirmeliyiz. Bunu başarmanın yolu da bilimsel eğitimden geçmektedir.  Bizim en kısa zamanda 1 yılı okul öncesi 8 yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yılı  ortaöğretim olmak üzere, eğitim sistemimizi 1 artı 8 artı 4 modeliyle yeniden  yapılandırmamız gerekir. Tam gün eğitime en kısa zamanda geçilmelidir. Okul  öncesi eğitim tam gün, parasız ve zorunlu olmalıdır."

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Sabri GÜÇSabri GÜÇ46 dk önce
    boş boş konuşuyorsun Sayın Kaya..yıllar önce kesintisiz sekiz yıllık eğitim uygulamasından ne fayda gördük..6 yaşındaki çocukla 16 yaşındaki genç aynı tuvaleti kullandılar..o sıkıntıları biz çektik idareci ve öğretmenler olarak..öyle biz yaptık demekle olmuyor bu işler..o yılların somut başarı verileri varsa konuş ki yok öyle bir başarı..
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