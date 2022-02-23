CHP'den dikkat çeken adaylık açıklaması: Herkes onu istiyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partinin 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini söyledi.

2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iken, Millet İttifakı'nın adayı ile ilgili belirsizlik sürüyor.

Adaylık için CHP tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ön plana çıkarılsa da, ittifak cephesinde İYİ Parti başta olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenler de bulunuyor. Bugün de konuyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, açıklamalarda bulundu.

"Herkesin gönlündeki aday Kılıçdaroğlu'dur"

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir soruyu yanıtlarken "CHP'ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu.

"Seçim tarihi bugün açıklansın, yarın adayımızı açıklayalım"

CHP Liderinin bu konudaki açıklamalarına işaret eden Altay, "Biz aynı noktadayız, vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır. Ama çok merak ediliyorsa, saray da bunu çok merak ediyorsa öğrenmenin bir yolu var. Seçim tarihini bugün açıklasın, yarın adayımızı açıklayalım." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay