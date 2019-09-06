CHP'den 'damat' ataması!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı Adana Seyhan ilçesi Başkanı Akif Kemal Akay "damat" ataması yaptı.

Akif Kemal Akay'ın bu atamasına parti tabanından ciddi tepki geldi. Akay, emekli albay damadı Ahmet Erkal Şenyurt'u, Özel Kalem Müdürü olarak atadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde “Babamın oğlu olsa işe almayın” çağrısında bulunmuştu. CHP Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay genel başkanın sözünü dinlemedi.

Damadını atadı

Yaklaşık 800 binlik nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan merkez Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı’nı yerel seçimlerle yüzde 57.84 oy oranıyla kazanan CHP’li Akif Kemal Akay’ın, emekli albay damadı Ahmet Erkal Şenyurt’u özel kalem müdürlüğüne ataması kentte tartışma konusu haline geldi.

Damadının 6 yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda komutanın özel kalem müdürlüğünü yaptığını, aynı zamanda endüstri ve sistem mühendisi olduğunu hatırlatan Akay, “Kosova’da Türk Birliği’nin komutanlığını yaptı. İşletme ve Halkla İlişkiler konusunda yüksek lisans yaptı, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı. Uluslararası bir firmanın bölge müdürlüğü görevini yürütüyordu. Emekli maaşı ile aylık kazancı 20 bin liraydı. Şu anda 7 bin lira civarında maaşı var. İngilizce ve Almanca biliyor. Seyhan Belediyesi’nde arzu ettiğimiz sistemi kurması için göreve getirdik. Çünkü uzmanlık alanı. Belediyeye ve Seyhan’a faydalı olacağına inanıyorum” dedi.