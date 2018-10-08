CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusu! Çok sert tepki geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Partimizle ilgili söylemiş olduğu sözler kabul edilemez, bu iddialarını ispat edemezse alçaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmet İnönü'ye ilişkin olarak söylediği "Elinde Türk bayrağı yok, ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün ne olsun" sözlerine suç duyurusunda bulunacaklarını beliretek, "Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Partimizle ilgili söylemiş olduğu sözler kabul edilemez, bu iddialarını ispat edemezse alçaktır, şeref yoksunudur" dedi