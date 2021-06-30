CHP’den cesaret alan LGBT seviciler kahraman polislerimizi hedef aldı: Tüm polis ve amirler yargılansın

Yeni Akit/Ankara

Geçtiğimiz günlerde sapkın LGBT’lilerin izinsiz gösterisine müsaade etmeyen kahraman Türk polisine sosyal medya hesabından hakaretler savuran CHP, LGBT destekçilerini de polislerimize karşı kışkırttı. İstanbul Sözleşmesi için basın açıklaması yapan bir grup sözde kadın hakları savunucuları, “En temel hakları şiddetle bastıran tüm polis ve amirlerinin yargılanmasını talep ediyoruz” dediler.

Aileyi yıkmayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nin yarından itibaren geçerliliğini kaybedecek olması toplumda sevinçle karşılanırken sözde kadın haklarını savunan ancak LGBT sapkınlarının sözcülüğünü yapan kadın dernekleri, yaptıkları açıklamada, “İstanbul sözleşmesi, kadınları çocukları, LGBTi+ları koruyan bir sözleşme iken, sözleşmenin bir kararname ile ortadan kaldıran iktidar polis eliyle de tüm kırılgan gruplara saldırmaktadır. En temel hakları şiddetle bastıran tüm polis ve amirlerinin yargılanmasını talep ediyoruz. Siz istemesiniz de biz İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatacağız” dediler.