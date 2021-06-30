CHP’den cesaret alan LGBT seviciler kahraman polislerimizi hedef aldı: Tüm polis ve amirler yargılansın
Geçtiğimiz günlerde LGBT’li sapkınların Onur Haftası adı altında yaptığı gösterilere müdahale eden kahraman polisimiz CHP’nin hedefi haline gelmişti. LGBT'lerin izinsiz gösterisine Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını icra ederek müdahale eden polislere hakaretler savuran CHP, sapkın LGBT destekçilerini cesaretlendirmiş olmalı ki onlar da polislerin yargılanması çağrısında bulunuyorlar. Yarından itibaren İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılacak olmasına tepki amaçlı basına açıklaması yapan kadın dernekleri, sözde şiddet uygulayan Türk polisi mensuplarının yargılanmasını talep ettiler.
Yeni Akit/Ankara
Geçtiğimiz günlerde sapkın LGBT’lilerin izinsiz gösterisine müsaade etmeyen kahraman Türk polisine sosyal medya hesabından hakaretler savuran CHP, LGBT destekçilerini de polislerimize karşı kışkırttı. İstanbul Sözleşmesi için basın açıklaması yapan bir grup sözde kadın hakları savunucuları, “En temel hakları şiddetle bastıran tüm polis ve amirlerinin yargılanmasını talep ediyoruz” dediler.
Aileyi yıkmayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nin yarından itibaren geçerliliğini kaybedecek olması toplumda sevinçle karşılanırken sözde kadın haklarını savunan ancak LGBT sapkınlarının sözcülüğünü yapan kadın dernekleri, yaptıkları açıklamada, “İstanbul sözleşmesi, kadınları çocukları, LGBTi+ları koruyan bir sözleşme iken, sözleşmenin bir kararname ile ortadan kaldıran iktidar polis eliyle de tüm kırılgan gruplara saldırmaktadır. En temel hakları şiddetle bastıran tüm polis ve amirlerinin yargılanmasını talep ediyoruz. Siz istemesiniz de biz İstanbul Sözleşmesi'ni yaşatacağız” dediler.