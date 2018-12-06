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CHP'den Çanakkale'ye kadınları tehdit eden aday!

Parti Meclisi toplantısı sonrası 300 adayın ismini açıklayan CHP'de Çanakkale Belediye Başkanı adaylığına, mevcut başkan Ülgür Gökhan gösterildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:33
CHP'den Çanakkale'ye kadınları tehdit eden aday!

CHP'de belediye başkan adaylarının açıklandığı Parti Meclisi toplantısı sonrasında 300 adayın ismi açıklandı.

Çanakkale'de mevcut başkan Ülgür Gökhan, CHP'nin yeni dönemde de seçimlerde yarışacak adayı olarak belirlendi.

Kadınlara tehdit ve bağırma

CHP'nin adayı Gökhan, geçtiğimiz dönemlerde AK Partili meclis üyelerine yönelik tehdit ve bağırışlarıyla hatırlanıyor.

AK Parti Meclis Üyesi Tülay Ömercioğlu, CHP'li başkanın sert tepkisine maruz kalmıştı.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kadın Meclis üyesine "Kendi işinize bakın. Size ne? Bakın iş başka yere gidecek. Size ne? Karışmayın. Bu nasıl Belediye Meclisi yahu. Kesin! Mikrofonu kapattırmayın bana! Kesin! Ahlaklı olun! Konuyu kapatın.. Arkadaşlar mikrofonu kapatın.. Otur yerine... Çıkarken bağırma!" diye bağırmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:33
  1. Çanakkale
  2. CHP
  3. Ülgür Gökhan

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