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Gündem CHP'den büyük ayıp! Türk bayrağını gören gözlerine inanamadı
Gündem

CHP'den büyük ayıp! Türk bayrağını gören gözlerine inanamadı

İYİ Parti ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan CHP yeni bir skandalla gündemde. İzmir'in Selçuk ilçesinde CHP binası asılan 30 Ağustos Zafer Bayramı için asılan Türk Bayrağı, 4 parça halinde düzenli birleştirilmeyince ay ve yıldız düzgün durmadı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 15:19:00 -
CHP'den büyük ayıp! Türk bayrağını gören gözlerine inanamadı

Mustafa Kemal'i istismar ederek gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' olma işlevi gören Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yeni bir skandalla gündemi meşgul etti.

CHP'den büyük saygısızlık

Merak Akşener'in genel başkanı olduğu İYİ Parti ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, Türk Bayrağı'na yapılan büyük saygısızlıkla gündemde.

İzmir'in Selçuk ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı binasına, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniye 4 parça halinde Türk Bayrağı asıldı.

Parçalar özen gösterilmeden baştan savma birleştirilince ay ve yıldız düzgün durmadı.

Tepkilere neden olan büyük skandal sonrası AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu açıklama yaptı.

"Bayrak bir milletin, bir ülkenin en müstesna değeridir. Ayyıldızlı bayrağımız; canımız, kanımız ve en kutsal emanetimizdir. Kendisini kurtuluş ve kuruluşun partisi olarak tanımlayan CHP'ye yakışmadı bu fotoğraf! Vatansever Selçuk'a yakışmadı! Bunun adı yokluk değil, özensizliktir! İlk işimiz, CHP Selçuk CHP İlçe Başkanĺığı'na bayrak hediye etmek olacaktır."

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